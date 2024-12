Dino libera parte de emendas bloqueadas e fala em 'balbúrdia'

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, liberou a execução de parte dos R$ 4,2 bilhões em emendas bloqueadas, em decisão tomada ontem. Assim, poderão ser executadas as emendas de comissão empenhadas até 23 de dezembro, quando o ministro tomou a decisão de bloqueá-las. Além disso, Dino também permitiu a movimentação dos recursos de emendas parlamentares já depositados nos fundos de saúde municipais até 10 de janeiro de 2025. Também poderão ser empenhadas as emendas impositivas para a saúde até o fim do ano. As exceções permitidas pelo ministro aconteceram após petição da Câmara dos Deputados respondendo a questionamentos do STF sobre as emendas.

Apesar da liberação parcial, as respostas da Câmara não satisfizeram o ministro. "Ao examinar as petições apresentadas pela Câmara dos Deputados no dia 27 de dezembro, às 19h50min, verifico o ápice de uma balbúrdia quanto ao processo orçamentário - certamente inédita", escreveu.