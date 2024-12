Filho de ex-chefe do Dops que prendeu Lula na ditadura fez parte da equipe médica do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu alta hospitalar no domingo (15), após passar seis dias internado no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. O chefe do Executivo foi internado às pressas na noite da segunda-feira passada (09) e passou por duas intervenções cirúrgicas ao longo da semana para o tratamento de uma hemorragia intracraniana.

Um dos médicos da equipe que cuidou do presidente foi Rogério Tuma, filho do ex-senador Romeu Tuma. Entre 1977 e 1982, Romeu Tuma foi chefe do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) de São Paulo.



O Dops era um dos principais órgãos de repressão da ditadura militar. Entre as suas atribuições, estava a investigação de greves, como as lideradas por Lula, então líder sindical dos metalúrgicos, na região do ABC paulista. O atual presidente foi preso em abril de 1980, sob a acusação de "subversão" e ficou 31 dias detido na unidade chefiada por Romeu Tuma.



O Dops foi extinto em 1983. Romeu Tuma foi nomeado para a superintendência paulista da Polícia Federal. Depois, chegou à diretoria-geral da corporação. Elegeu-se senador em 1994, reelegendo-se no pleito seguinte, em 2002. Nos dezesseis anos enquanto senador, filiou-se ao PL, PSL, PFL e, por fim, ao PTB, quando passou a integrar a base de apoio de Lula, já presidente da República.