Bolsonaro questiona prisão e Mourão fala em 'atropelo'

Após passar horas em silêncio, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou, na noite de sábado, a prisão do general Walter Braga Netto, que foi seu ministro e companheiro de chapa na eleição de 2022.

Após a prisão do general, Bolsonaro fez publicação nas redes sociais, mas não chegou a tratar do assunto, apenas de ações de seu governo. Pouco antes das 20h de sábado, porém, o ex-presidente fez uma nova publicação no X (ex-Twitter) questionando a prisão do ex-ministro.

"Há mais de 10 dias o 'Inquérito' foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao MP (Ministério Público). Como alguém, hoje, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?", argumentou.

O ex-vice-presidente de Bolsonaro, o também general Hamilton Mourão (Republicanos), escreveu no sábado que a prisão de Braga Netto é um "atropelo das normas legais" no Brasil. Mourão, que é senador pelo Rio Grande do Sul e general da reserva, também afirmou que Braga Netto "não representa nenhum risco para a ordem pública".

Desde que foram divulgadas as investigações da PF sobre a trama golpista de 2022, o ex-vice-presidente tem se manifestado para tentar minimizar o ocorrido.