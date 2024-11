Lira sai em defesa de deputados indiciados pela PF e ameaça processar por abuso de autoridade

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse, nesta quarta-feira, que a casa irá "aos últimos limites" para que "responda por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares".

A declaração foi dada em defesa do deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) e do Cabo Gilberto Silva (PL-PB), indiciados pela Polícia Federal por pronunciamentos no plenário da Câmara.

"Não é para agredir e nem para enfrentar ninguém. Agora a Casa, na sua procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nessa Casa, seja eles quais forem", disse Lira. "Deputado Van Hattem e Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna."

O presidente da Câmara reforçou que tomará as medidas possíveis contra as ações. "O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato", afirmou. "Não permitiremos retrocessos que ameacem essa garantia fundamental. Essa casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares notadamente dentro do próprio Parlamento."

Nesta semana, Van Hattem e Gilberto Silva foram indiciados pela PF após críticas ao delegado Fábio Schor em discursos no plenário da Câmara. Hattem acusou Schor de produzir "relatórios fraudulentos" sobre o ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins. Silva fez declarações semelhantes.