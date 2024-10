Capitais de todo o País elegem prefeitos em 2º turno

Quinze capitais estaduais decidiram, neste domingo, quem governará seus rumos pelos próximos quatro anos. Na maioria delas, o resultado apontado pelas últimas pesquisas de opinião acabou sendo confirmado nas urnas.

A primeira capital a definir prefeito no segundo turno foi Belém (PA), às 17h30min, confirmando a eleição de Igor Normando (MDB). Com 93,98% das urnas apuradas, o candidato superou matematicamente Delegado Eder Mauro (PL). Ao final da apuração, Igor tinha 56,36% dos votos válidos, contra 43,64% do adversário. Atual deputado estadual, Igor assumirá no lugar de Edmilson Rodrigues (PSOL), que ficou fora do segundo turno.

Em Palmas (TO), Eduardo Siqueira Campos (Podemos) fez 53,03% dos votos e superou Janad Valcari (PL), que alcançou 46,97% dos válidos. Foi a primeira vez que a capital de Tocantins teve segundo turno. Em uma das eleições mais acirradas do País, Evandro Leitão (PT) sagrou-se prefeito de Fortaleza (CE), com 50,38% dos votos válidos, contra 49,62% de André Fernandes (PL). Em João Pessoa, Cicero Lucena (PP) foi reeleito em segundo turno, obtendo votação expressiva contra Marcelo Queiroga (PL): foram 63,91% dos votos válidos para o atual prefeito, contra 36,09% do ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro.