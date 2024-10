Lula faz 79 anos e ministros cumprimentam pelas redes

Ministros e outros apoiadores usaram as redes sociais para dar parabéns ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fez 79 anos neste domingo de segundo turno das eleições no País. O nascimento do petista foi registrado como sendo em 6 de outubro, mas ele comemora o aniversário no dia 27, data em que ele realmente nasceu. Essa divergência era comum no interior do Brasil décadas atrás - o petista nasceu em Caetés (PE).