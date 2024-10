Bolsonaro fica em Goiânia e nega 'racha na direita'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou o dia em Goiânia neste domingo de segundo turno de eleições, para acompanhar seu candidato a prefeito da capital goiana, Fred Rodrigues (PL), junto ao deputado federal Gustavo Gayer (PL). Enquanto acompanhava Rodrigues à cabine de votação, Bolsonaro falou ao Valor Econômico sobre a operação da Polícia Federal (PF) contra Gayer e criticou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Também firmou que não há "racha na direita".

Bolsonaro criticou a ação da PF contra Gayer por desvio de cota parlamentar. Durante as buscas, na sexta-feira, a PF apreendeu R$ 72 mil com um assessor do deputado. Na ocasião, Gayer destacou em suas redes sociais o fato de a operação ter sido aberta dois dias antes do segundo turno das eleições, "da qual seu candidato (Fred Rodrigues) participa em Goiânia". Segundo o parlamentar, as buscas visam "claramente prejudicar seu candidato".

Perguntado sobre a disputa de seu candidato em Goiânia com o opositor Sandro Mabel (União), apadrinhado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), com quem Bolsonaro teve um desentendimento nos últimos dias, o ex-presidente negou que haja "racha na direita".