Justiça Eleitoral gaúcha transfere Dia do Servidor Público para 31 de outubro

Originalmente celebrado em 28 de outubro, o Dia do Servidor Público será no dia 31 do mesmo mês para a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Com o segundo turno das eleições municipais marcado para o dia 27, o movimento de adiamento da data foi feito para que os servidores estejam aptos a atender demandas da população no dia posterior ao pleito.