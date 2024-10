Quatro cidades do interior do RS terão 2º turno

Além de Porto Alegre, todas as cidades do RS com mais de 200 mil eleitores definiram ontem um cenário de segundo turno na eleição municipal, que será realizado no dia 27 de outubro. Os municípios com mais nomes disputando as prefeituras foram Santa Maria, que teve sete candidatos na disputa, além de Canoas e Pelotas, com seis nomes cada. Em nenhuma das cidades a eleição ficou próxima de ser fechada já no primeiro turno, com diferenças pouco acentuadas entre os primeiros e segundos colocados.