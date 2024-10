A apuração das urnas eletrônicas de Porto Alegre ultrapassou os 50%. E o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), segue na liderança.

Com 50,72% das urnas totalizadas, Melo soma 48,84% dos votos. Em seguida, aparece Maria do Rosário, do PT, com 26,83%.

Na terceira colocação está Juliana Brizola (PDT), com 19,94%.