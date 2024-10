Bolsonaro indica voto em Marçal em eventual 2º turno contra Boulos em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que, caso Guilherme Boulos (PSOL) vá para o segundo turno, ele irá apoiar qualquer oponente do psolista. A afirmação foi feita na manhã deste domingo (6), na escola Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, onde ele foi votar.

Seu contexto foi em resposta a um possível apoio a Pablo Marçal (PRTB), a quem chamou de garoto.

"Contra Boulos estou com qualquer um", disse. Bolsonaro chegou acompanhado dos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro. O candidato à prefeituta do Rio Alexandre Ramagem (PL) também o acompanhava.

Na véspera da eleição, o Datafolha apontou continuidade do cenário embolado no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, com Boulos registrando 29% dos votos válidos, seguido por Nunes e Marçal, ambos com 26%.



Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento mais recente, de quinta-feira (3), os três candidatos apresentavam exatamente o mesmo percentual de votos válidos.

Em campanha atípica, permeada por ataques verbais e físicos e em que as pesquisas variaram de líder a cada rodada, mas sempre num cenário apertado de indefinição, não é possível saber quem vai largar à frente neste domingo (6) na corrida para, não só o Edifício Matarazzo, mas também para o Palácio do Planalto.

Mesmo com a nacionalização, Lula e Bolsonaro estiveram mais ausentes do que seus representantes, Boulos e Nunes, gostariam. Deixaram como marcas sobretudo a escalação dos vices, Marta Suplicy (PT) e Ricardo Mello Araújo (PL).

Tarcísio, ao contrário, se jogou na disputa, formando dupla com o prefeito. Marçal correu por fora. Representando a si mesmo, o influenciador roubou a cena com seus factoides e ditou a pauta da eleição na capital paulista.