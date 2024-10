Saiba quem são os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre

Neste domingo (06), os eleitores de Porto Alegre poderão escolher quem comandará a prefeitura entre oito opções de chapas. A quantidade de candidatos é a mesma da média histórica na disputa pelo Executivo na Capital gaúcha. Caso nenhum dos candidatos atinja mais de 50% dos votos válidos, será realizado mais um turno de votação entre os dois líderes da apuração. Nesse caso, os porto-alegrenses irão novamente às urnas no dia 27 de outubro.

O atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), buscará a reeleição com a vice Betina Worm (PL). Em oposição a ele, nos partidos que atingiram a cláusula de barreira, estão Maria do Rosário (PT) com sua vice Tamyres Filgueira (PSOL) e Juliana Brizola (PDT) que concorre junto a Thiago Duarte (União). De partidos estreantes na disputa e de ideologias divergentes, buscam a eleição as chapas formadas por Felipe Camozzato (Novo) junto à vice Raqueli Baumbach (Novo) e por Luciano Schafer (UP) ao lado da vice Amanda Benedetti (UP). Os demais partidos que não atingiram a cláusula de barreira são o PSTU, que disputa em chapa pura com Fabiana Sanguiné e o vice Régis Ethur, o PCO, também em chapa pura formada por César Pontes e Ulisses Lima, e uma coligação encabeçada por Carlos Alan (PRTB) tendo como vice João Morsch (DC).

Para o Legislativo, 509 candidatos buscam ocupar as 35 cadeiras da Câmara Municipal, confira a lista completa pelo QR Code.