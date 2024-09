Governo do RS realiza devolução de IPI em imóveis de linha branca para atingidos pelas enchentes

O Governo Estadual do Rio Grande do Sul divulgou, nesta sexta-feira (6) sistema de devolução de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pago por famílias atingidas pelas enchentes em maio de 2024, ao adquirir móveis e produtos de linha branca. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) também já estava sendo amparado pelo programa, por meio do sistema Devolve-ICMS, sendo que, para o IPI, será utilizado o mesmo canal.

vetado projeto de lei que isentaria a cobrança do imposto para moradores de áreas atingidas por desastres naturais, na última quinta-feira (06). Um dos argumentos é de que não há segurança de que os valores chegariam nas mãos dos atingidos, os quais poderiam ser apropriados sob a forma de aumento de margem de lucro dos produtores ou fornecedores dos bens. Desta forma, segundo explicação, em nota, do governador do Estado Eduardo Leite, o programa gaúcho de devolução resolveria essa incerteza. A medida aconteceu após o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, terpara moradores de áreas atingidas por desastres naturais, na última quinta-feira (06)., os quais poderiam ser apropriados sob a forma de aumento de margem de lucro dos produtores ou fornecedores dos bens. Desta forma, segundo explicação, em nota, do governador do Estado Eduardo Leite, o programa gaúcho de devolução resolveria essa incerteza.

O sistema realiza a devolução de ambos os tributos por meio de Cartão Cidadão, Pix ou depósito em conta corrente do Banrisul. Têm direito de adesão ao programa pessoas que tiveram as residências afetadas e que estejam na área delimitada pela mancha de inundação, não sendo necessário ser beneficiário de outro programa de assistência federal ou do Estado.