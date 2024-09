PF vê crime de prefeito gaúcho que simulou decapitação de Moraes

A Polícia Federal (PF) concluiu que o prefeito de Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, Fabiano Feltrin (PL), cometeu incitação ao crime ao encenar a decapitação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em uma transmissão ao vivo. A pena pode chegar a seis meses de detenção, em caso de condenação.Feltrin prestou depoimento à PF no mês passado. Reconheceu que o comportamento foi "inadequado", mas alegou que o vídeo não passou de uma "brincadeira". Procurado, ele não havia respondido até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.Em relatório enviado ao STF, a PF afirma que as "palavras e gestos ganharam uma importância ainda maior" porque ele ocupa o cargo da prefeito."(Feltrin) não é um cidadão comum, mas uma autoridade política cuja influência sobre a população local é considerável", diz o documento assinado pelo delegado Fabio Fajngold."É imperativo destacar que, de um representante político, assim como de qualquer servidor público, exige-se respeito, urbanidade e cautela ao se expressar ou criticar", segue o delegado.Cabe à Procuradoria-Geral da República (PGR) verificar se há ou não elementos para denunciar Feltrin.