TRE assina termo para coibir trabalho infantil nas campanhas

Na tarde desta sexta-feira (30), foi realizada uma audiência pública promovida pelo Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador do RS (FEPETI/RS) e pelo Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional (FOGAP), na qual as instituições participantes, dentre elas o TRE-RS, assinaram a nota de recomendação conjunta, para o enfrentamento do trabalho infantil nas eleições municipais de 2024. O evento ocorreu no plenário do TRE-RS.