Bolsonaro é atacado por abelhas e precisa interromper comício no Rio Grande do Norte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou por situação complicada e precisou interromper um comício em Macaíba, no Rio Grande do Norte, após ser atacado por um enxame de abelhas, na sexta-feira (16). O episódio ocorreu quando ele começava a fazer seu discurso em um trio elétrico, enquanto era acompanhado por apoiadores. Um desses apoiadores registrou o momento.

"Nós somos uma grande Nação. Nossas escolhas...", dizia Bolsonaro, ao ser interrompido, enquanto outros aliados tentavam, com as mãos, afastar os insetos da cabeça do ex-presidente. "Tem um monte de abelhas aqui, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", completou Bolsonaro, descendo do trio. Ele continuou o evento de campanha normalmente depois de descer do veículo.

A situação gerou piadas. O locutor do evento disse que o ex-presidente era "doce". Além de Macaíba, Bolsonaro também esteve em Natal, Lajes e Parnamirim. Nesta sexta-feira, o portal Metrópoles noticiou e o Estadão confirmou que o ex-presidente decidiu comparecer à manifestação em favor do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, convocada pelo pastor Silas Malafaia e marcada para 7 de setembro.

O ato é uma reação à reportagem do jornal Folha de S. Paulo, que revelou trocas de mensagens de servidores do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrando que o magistrado faz uso informal da Corte Eleitoral para investigar bolsonaristas.