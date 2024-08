Candidatos à Prefeitura de SP definem seus locais para o início da campanha eleitoral

Bairros da periferia, cartões-postais da cidade e igrejas fazem parte do roteiro escolhido pelos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo para a estreia da campanha de rua, hoje, quando começa oficialmente o período eleitoral. Este ano, a disputa terá dez candidatos, dos quais apenas dois já participaram de eleições anteriores para o cargo.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) repetiu o antecessor, Bruno Covas (PSDB), ao escolher uma igreja para o seu primeiro ato de campanha. Nunes assistirá a uma missa na Catedral de Santo Amaro, acompanhado da mulher, Regina Nunes, e de Tomás Covas, filho de Bruno Covas.



A convenção que oficializou a candidatura de Nunes à reeleição ocorreu no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo, mesmo local onde Mário Covas, avô de Bruno, lançou sua candidatura vitoriosa ao governo do Estado.



A escolha de uma igreja reforça a estratégia de enfatizar que um eventual segundo mandato será a continuidade do trabalho iniciado ao lado de Covas, que morreu em 2021 vítima de um câncer. A associação com o tucano vem sendo usada pela campanha como uma forma de distanciar o emedebista do bolsonarismo.





Reduto





A opção pela Catedral de Santo Amaro carrega outro simbolismo: a igreja está situada na zona sul da cidade, região que se tornou um campo de batalha eleitoral neste ano por ser reduto de Nunes, de Guilherme Boulos (PSOL) e de Tabata Amaral (PSB). À tarde, o prefeito pretende fazer uma caminhada com seu vice, coronel Ricardo Mello Araújo (PL), na região central da cidade.



Boulos decidiu iniciar sua campanha na periferia, no Campo Limpo, onde vive com a mulher e duas filhas há mais de uma década. Boulos receberá a vice, Marta Suplicy (PT), para um café da manhã em sua casa. Depois, farão uma caminhada pelo comércio local.



À tarde, Marta e Boulos participarão de uma nova caminhada, desta vez no centro da cidade, com saída do Teatro Municipal. Para encerrar o dia, planejam conversar com comerciantes em Itaquera, na zona leste, partindo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Na eleição municipal de 2020, Boulos também começou sua campanha na periferia, em São Mateus, na zona leste.



Tabata escolheu iniciar sua campanha de rua em uma escola municipal em Brasilândia, na zona norte. Acompanhada da vice, a professora Lúcia França (PSB), a candidata fará um anúncio em frente à unidade de ensino. A educação é uma das principais bandeiras da campanha. No fim do dia, Tabata e Lúcia vão lançar o programa de governo da chapa em um salão de festas localizado no Butantã, na zona oeste.



Enquanto isso, Pablo Marçal (PRTB) escolheu Cidade Tiradentes, na zona leste. À tarde, ele planeja caminhar pela 25 de Março para conversar com comerciantes.



José Luiz Datena (PSDB) adotou uma estratégia diferente dos concorrentes, e optou por agenda no interior do Estado. Ele vai visitar o Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a 170 km da capital, e fará uma oração no santuário destinado à Nossa Senhora Aparecida, de quem é devoto.



"Porque Deus é onipresente e está em todos os lugares. Não é questão de voto e sim de devoção", disse Datena ao ser questionado pelo Estadão sobre o motivo de ter escolhido outra cidade para iniciar a campanha.