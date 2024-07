Luciano Hang é condenado pela Justiça do RS por chamar arquiteto de 'esquerdopata'

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, foi condenado pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Hickel.Hang, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamou o arquiteto de "esquerdopata" e sugeriu "vá para Cuba" após Hickel criar um abaixo-assinado contra a instalação de uma réplica da estátua da Liberdade em uma loja da Havan em área turística de Canela (RS), em 2020.