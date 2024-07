Grupo de engajamento do G20 defende remuneração do cuidado familiar

O trabalho de cuidar de familiares, como crianças, idosos e doentes, deve ser valorizado, remunerado e não exclusivo de mulheres. Essa é uma das reivindicações do W20 (Women 20 — Mulheres 20, em português), um dos 13 grupos de engajamento que fazem parte da agenda do G20 e se reuniram, nesta segunda-feira (22), com representantes de ministérios das finanças e de bancos centrais dos países-membros.

O evento faz parte de uma semana decisiva para a presidência brasileira no G20. A prioridade do W20 foi repassada a jornalistas pela líder Ana Fontes, fundadora e presidente da Rede de Mulheres Empreendedoras. Ela citou como exemplo o modelo argentino, em que os anos que as mulheres se dedicam à criação de filhos pequenos conta para a aposentadoria, mas destaca que é preciso que seja algo direcionado para os dois gêneros, e não apenas mulheres.

Fontes defende que seja repensado o modelo de como a "economia do cuidado" é vista e remunerada. "Se a gente não paga, ninguém valoriza", avalia. "Socialmente, as pessoas não olham para a economia do cuidado. Ela vai adicionar dinheiro na economia", acrescenta. "Tem gente que pergunta de onde vai sair esse dinheiro. O mundo não tem falta de dinheiro. O mundo tem falta de ações direcionadas. O que é preciso é organizar essa questão financeira", defende.

Ela disse que outra prioridade do grupo é "olhar a justiça climática com lente e perspectiva de gênero". Segundo a empreendedora, são as mulheres que mais sofrem em situação de emergência climática. "Quando falta água, quem vai buscar são as mulheres, com a lata na cabeça. Quando tem problema de saneamento e as crianças ficam com dor de barriga, quem sofre com isso são as mulheres", exemplifica.

Os dois temas são a novidade da edição brasileira do W20. Outras reivindicações são herdadas de edições anteriores, como melhorar situação de mulheres empreendedoras por meio de acesso ao capital; o enfrentamento à violência contra as mulheres; e aumentar a participação de mulheres e meninas nas áreas de Stem (sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática).

As representantes brasileiras no W20 ainda buscam consenso para que, em todas as cinco reivindicações, haja a perspectiva de raça e etnia. "A questão das raças acaba sobrepondo todas as outras questões, e as vulnerabilidades vão se somando", explicou a líder do W20. No entanto, ainda não há consenso entre todos os países com representantes no W20.

Fontes disse que percebeu boa recepção dos representantes dos ministérios de finanças e de bancos centrais. Ela faz parte de discussões desde 2017 e ressaltou que nunca tinha visto iniciativa como a da presidência brasileira do grupo, que, por meio do G20 Social, possibilitou o diálogo prévio entre os representantes da sociedade civil e autoridades. "Fiquei impressionada com a aderência ao tema. Obviamente a gente espera que essa aderência não seja só achar bacana, mas que aconteça na vida real também", disse.

B20

Outro grupo da sociedade civil que participou da reunião nesta segunda-feira foi o B20 (Business 20, reunião de representantes empresariais). Segundo a líder Constança Negri, um dos temas prioritários levado às autoridades da Trilha de Finanças do G20 é o financiamento para acelerar a transição energética para uma economia com menos emissão de gases do efeito estufa. "Que se busque mais formas de facilitar a participação e atração do capital privado", defende.

Negri, que representa também a Confederação Nacional da Indústria (CNI), detalhou que a intenção do setor privado é investir em transição energética cinco vezes mais do que o poder público. "Mas para que isso aconteça, é preciso de algumas medidas para facilitar a forma de operar, seja dos bancos multilaterais e de agências [de fomento ao investimento]", ressaltou.

Na sua visão, houve entre líderes públicos e representantes dos grupos de engajamento "uma grande sintonia na questão do papel que o financiamento privado tem para alavancar e poder concretizar essa contribuição para a transição energética".