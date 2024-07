Moraes derruba sigilo de áudio de Ramagem e Bolsonaro no caso da "Abin paralela"

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, nesta segunda-feira (15), o sigilo do áudio "possivelmente gravado" pelo ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem (PL) de uma conversa com Jair Bolsonaro (PL) e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, sobre o caso das "rachadinhas" de Flávio Bolsonaro.