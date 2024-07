União anuncia R$ 1,3 bilhão em créditos para o Estado

O governo federal, por meio do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, vai ressarcir R$ 1,3 bilhão em crédito a empresas e pessoas físicas do Estado. O anúncio foi feito na tarde de ontem pelo ministro extraordinário da Reconstrução, Paulo Pimenta (PT), e pelo superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Altemir Linhares de Melo, em entrevista coletiva, na sede do Ministério da Reconstrução em Porto Alegre.

"Nós vamos antecipar o ressarcimento de um recurso que poderia demorar três, quatro anos para as empresas terem acesso", apontou Pimenta. Em outra iniciativa, a Receita já havia anunciado a priorização dos pagamentos de restituições do IRPF. A medida anunciada ontem se soma a R$ 1,4 bilhão destinado às pessoas físicas que buscaram por crédito diante da tragédia climática no RS.

"Os esforços ao fomento da economia têm ocorrido em diversas frentes e essa da Receita Federal é mais uma para alavancar o setor no Estado", enfatizou o ministro da Reconstrução do RS. A medida prioriza os créditos solicitados via Perdcomp (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação) para empresas e pessoas físicas dos municípios afetados. O processo iniciará ainda em julho e os valores devem ser pagos até agosto ou, mais tardar, setembro, segundo informações divulgadas na coletiva.