Lula diz que está em curso uma "operação pente-fino" nos ministérios para revisar gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que está em curso uma "operação pente-fino" nos ministérios para revisar gastos públicos, mas disse que "todos os pobres vão continuar com programas sociais". Em entrevista à Rádio Itatiaia nesta quinta-feira (27), Lula afirmou que "sempre tem lugar para cortar" no orçamento, mas que serão cortados de benefícios sociais apenas aqueles que não tiverem direito.

"Por mais que a gente queira fazer política social, por mais que a gente queira fazer benefício, você não pode jogar dinheiro fora", disse Lula. "Então, só vai receber o benefício quem tem direito. Quem tem está dentro da lei."

• LEIA TAMBÉM: Haddad diz ter convicção de que País chegará a 2025 com melhor ciclo de crescimento em 1 década

Lula afirmou que o governo está realizando um "estudo profundo" para identificar casos passíveis de cortes de gastos, mas que não fará "ajuste em cima dos pobres". "Em todos os ministérios, em todos os investimentos, nós estamos fazendo uma operação pente-fino para saber se tem coisas que você pode parar de fazer", declarou. "Não me fale para mexer em benefício. Se o pobre tiver direito, ele vai receber o benefício."

O presidente também voltou a criticar a desoneração da folha de pagamentos e afirmou que "o Brasil tem muito subsídio", em referência à perda de arrecadação pelo governo. Lula ainda pregou o aumento de investimentos no Brasil e relembrou uma declaração que deu mais cedo, durante o "Conselhão", sobre eventuais apostas no fortalecimento do dólar ante o real representarem perda de dinheiro. "Há uma parte de pessoas que querem viver de especulação. Tem gente apostando no dólar para enfraquecer o real", disse.

Ele também fez uma referência irônica a economistas da oposição e do próprio governo, ao comentar que aprendeu economia com a própria mãe. "Sempre tive vontade de ter um curso superior. Eu não pude ter. E eu queria ser economista", afirmou Lula. "Porque economista é um bicho sabido. Economista, quando está na oposição, sabe tudo. Quando chega no governo, parece que ele esquece."