Marina: estamos concluindo atualização da estratégia de mitigação da mudança do clima

Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, a ministra Marina Silva, titular da pasta no Executivo federal, fez um pronunciamento em rede nacional nesta terça-feira (4). Destacando os efeitos da mudança climática no País e no mundo, a ministra afirmou que o governo tem trabalhado para a atualização da estratégia de mitigação e adaptação da mudança do clima, além da criação de um plano nacional para enfrentamento da "emergência climática", focado principalmente nos municípios e áreas de maior risco no País.

"O plano vai estruturar a capacidade do governo para lidar com o pré-desastre, fortalecendo ações de análises de risco, prevenção e preparação", afirmou Marina.



A ministra também afirmou que os eventos climáticos extremos, como as chuvas no Sul, "ilustram bem a relação entre o equilíbrio ambiental e as nossas vidas", destacando que as catástrofes atingem principalmente as pessoas mais pobres. "Esse ciclo não pode continuar, a situação atual exige não só consciência, mas ação imediata", disse. "O mundo está vivenciado os gravíssimos efeitos dos eventos climáticos extremos."



Marina afirmou que, no Brasil, o aumento da temperatura e dos eventos climáticos extremos "anunciam dias difíceis", com uma incidência maior de deslizamentos, inundações, secas e processos de desertificação. "Proteger o meio ambiente e salvar vidas", destacou como solução para o cenário.



No pronunciamento, Marina também criticou o "negacionismo" e de quem duvida da relação entre a ação do homem e a reação da natureza, "que por alguns anos atrasou a adoção de medidas urgentes, desrespeitou regras, instituições e servidores ambientais, e nos impôs um tempo perdido". Ela pontuou que na atual gestão, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o tema vem sendo "fortalecido e tratado por todos os setores e áreas do governo".



"O presidente Lula estabeleceu o compromisso de desmatamento zero em todos os biomas brasileiros", destacou a ministra.