Democracia no México está garantida, diz Lula sobre vitória de Claudia Sheinbaum

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou, ontem, a candidata governista eleita no México, Claudia Sheinbaum. Os dois conversaram por telefone, segundo nota do Palácio do Planalto. "Estou feliz por ser uma mulher. Estou feliz porque duas mulheres disputaram e que ganhou aquela que representava um lado ideológico mais próximo das pessoas progressistas no mundo", disse Lula.