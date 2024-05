Ex-prefeitos de Porto Alegre criticam atuação de Sebastião Melo em carta aberta

Um grupo de cinco ex-prefeitos de Porto Alegre divulgou nesta segunda-feira (27) uma carta aberta que critica a atuação do atual dirigente municipal, Sebastião Melo (MDB), durante a catástrofe climática provocada pelas enchentes na capital gaúcha. "Manifestamos finalmente a nossa indignação com as respostas públicas oferecidas à imprensa, pela Administração da Capital, tentando diluir suas responsabilidades pelo agravamento da tragédia", cita o documento.

Assinado por Alceu Collares, Olívio Dutra, Raul Pont, Tarso Genro e José Fortunati, o pronunciamento ainda reitera o manifesto de engenheiros, ambientalistas, técnicos, acadêmicos e demais peritos que protocolaram outra carta pública "mostrando os efeitos do descaso da atual administração com a manutenção das Casas de Bombas e do Sistema de Proteção às Cheias". Esse outro documento foi, inclusive, uma das justificativas para a entrega de um pedido de abertura de processo de impeachment de Melo na Câmara Municipal de Porto Alegre. "mostrando os efeitos do descaso da atual administração com a manutenção das Casas de Bombas e do Sistema de Proteção às Cheias". Esse outro documento foi, inclusive, uma das justificativas para ana Câmara Municipal de Porto Alegre.

Leia a carta na íntegra

Nós, ex-Prefeitos da capital do Rio Grande, queremos manifestar a nossa integral solidariedade a todas as famílias atingidas - direta ou indiretamente - pela catástrofe climática que abala Porto Alegre, situação dramática que foi agravada pela falta de reparos e de manutenção dos aparatos de proteção da cidade e pela desorganização técnica e institucional dos seus serviços. Através da presente declaração igualmente manifestamos o nosso integral apoio aos engenheiros, ambientalistas, técnicos, acadêmicos e demais peritos, que firmaram uma Carta Pública à cidade e ao Estado, mostrando claramente os efeitos do descaso da atual administração com a manutenção das Casas de Bombas e do Sistema de Proteção às Cheias, integrado pelo Muro da Mauá e pelos Diques de Contenção. Compartilhamos, também, com os referidos firmatários da Carta, da sua crítica à indiferença demonstrada pelo Prefeito atual, em relação aos alertas do competente corpo técnico do DMAE, que registrou claramente a possibilidade de ocorrência da catástrofe. Manifestamos finalmente a nossa indignação com as respostas públicas oferecidas à imprensa, pela Administração da Capital, tentando diluir suas responsabilidades pelo agravamento da tragédia.