Associações do sistema de Justiça gaúcho lançam campanha contra fake news

Quatro entidades de classe que integram o sistema de Justiça do Rio Grande do Sul se uniram em uma campanha contra fake news. O grupo lançou um manifesto alertando para os prejuízos à sociedade decorrentes da produção e do compartilhamento de fake news nas redes sociais, especialmente no WhatsApp.

LEIA TAMBÉM: Novo presidente do TRE descarta adiamento de eleições no RS

O movimento reúne as associações de Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do RS (Adpergs), do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP-RS) e dos Procuradores do Estado do RS (Apergs), que usarão seus canais de comunicação para conscientizar sobre o tema.



No texto “Diga não à mentira”, as entidades destacam que a produção de fake news é ilegal e muitas vezes decorrente de manipulações para “prejudicar muitos em benefícios de poucos”, especialmente nos momentos de crise, como o que o Estado está vivendo. Também ressalta que compartilhar mentiras, mesmo que sem intenção, pode ter graves consequências.



“Neste momento de imensa dor, em que os agentes públicos, junto com a sociedade civil, demonstram engajamento e solidariedade, é lastimável que tenhamos que desperdiçar energia para combater a mentira. Mas algo precisava ser feito para a conscientização da necessidade de reflexão sobre as informações que visam apenas semear inverdades em benefício de poucos. Queremos, com a campanha, contribuir para o restabelecimento da verdade e da boa informação”, afirma Cristiano Vilhalba Flores, presidente da Ajuris.



Ele destaca que a Ajuris vê com preocupação a recorrente contaminação dos processos sociais por fake news, como já ocorreu em eleições, na violência em Brasília durante o ataque aos Poderes em 8 de janeiro de 2022 e agora nesse momento de calamidade pública. “A fake news começa a se infiltrar de modo perverso em nossa teia social”, diz.



João Ricardo Santos Tavares, presidente da AMP/RS, reforça: “É inacreditável que em meio a maior catástrofe do RS, também tenhamos que depositar esforços para enfrentar este criminoso esquema de desinformação. Em muitos casos, a proliferação de fake news impede desde o salvamento de vidas até a preservação da saúde das vítimas das enchentes”.



A presidente da Apergs, Roselaine Rockenbach, destaca a extrema preocupação com a proliferação de notícias falsas relacionadas à tragédia climática que assola o RS. “Neste momento de união de esforços em prol dos atingidos e de reconstrução do Estado, repudiamos veementemente as condutas de pessoas e grupos que criam ou disseminam informações falsas, desacreditando o trabalho do poder público na coordenação das atividades de enfrentamento da tragédia”, afirma.



Já o presidente da Adpergs, Mário Rheingantz, demonstra preocupação com as consequências do índice elevado de fake news. “Produzir ou divulgar fake News pode gerar danos irreversíveis para as pessoas e para o estado de direito. O jornalismo responsável é fundamental para a democracia. Checar fontes confiáveis ao receber e, especialmente, antes de repassar notícias, pode salvar vidas e é uma ação fundamental na construção de uma sociedade melhor”, pontua.



Confira a íntegra do texto:



Diga não à mentira



A mentira tem um nome novo, fake news, mas ela continua produzindo males antigos: ela impede que você conheça a verdade para tomar as decisões que impactam a sua vida.



Você pode não produzir fake news, o que é ilegal, mas fique atento: você pode, sem intenção, espalhar fake news e isso tem graves consequências. E quem cria fake news conta com isso, conta com que você passe adiante.



Unidas, as associações dos juízes e juízas, das defensoras e defensores públicos, dos membros do Ministério Público e dos procuradores e procuradoras do Estado do Rio Grande do Sul lançam um movimento para tentar impedir a transmissão de fake news entre as pessoas, principalmente nos grupos de WhatsApp.



Em momentos de crise como estamos vivendo, a fake news é criada para prejudicar muitos em benefício de poucos: são os que querem manipular as decisões das pessoas para lucrar com o resultado desse processo.



A mentira atrapalha o trabalho do poder público que está envolvido em salvar vidas e recuperar estruturas atingidas pelas chuvas.



A mentira prejudica a todos. Menos quem lucra com ela.



Não espalhe fake news. Não espalhe mentiras.