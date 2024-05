Novas medidas

 Aporte para fundo de estruturação de projetos

* Beneficiários: estado e municípios

* Período: junho em diante

* Impacto: R$ 200 milhões

 Aporte em fundo garantidor do Pronampe

* Beneficiários: micro e pequenas empresas

* Período: maio em diante

* Impacto: R$ 4,5 bilhões de aporte, com potencial de alavancar R$ 30 bilhões

 Subvenção de juros no Pronampe

* Beneficiários: micro e pequenas empresas

* Período: maio em diante

Condições: financiamento de até 72 meses (com até 24 meses de carência), com subsídio para reduzir taxa nominal de juros a 4% ao ano

* Impacto: R$ 1 bilhão para desconto em juros, até o limite de R$ 2,5 bilhões de créditos concedidos

 Aporte em fundo garantidor do Peac

* Beneficiários: MEIs, micro, pequenas e médias empresas

* Período: maio em diante

Condições: taxa de juros média de 1,75% ao mês

* Impacto: aporte de R$ 500 milhões, com possibilidade de alavancar até R$ 5 bilhões em operações

 Subvenção de juros de linhas de crédito rural

* Beneficiários: médio produtor rural e agricultura familiar

* Período: maio em diante

* Condições: no Pronamp (médio produtor), financiamento de até 96 meses (com 36 meses de carência), desconto para reduzir taxa nominal a 4% ao ano. No Pronaf (agricultura familiar), pagamento em até 120 meses (36 meses de carência), com taxa de juros nominal zero (apenas devolução do principa, sem correção)

* Impacto: R$ 1 bilhão para desconto de juros, com potencial de conceder até R$ 4 bilhões de créditos concedidos

 Força-tarefa para acelerar análise de crédito com aval da União

* Beneficiários: 14 municípios

* Período: maio

* Impacto: R$ 1,8 bilhão (sem efeito no resultado primário)

 Prioridade na restituição do IR

* Beneficiários: 1,6 milhão de declarantes

* Período: junho

* Impacto: R$ 1 bilhão