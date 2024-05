Pelas redes, governadores oferecem apoio material ao RS

Governadores de diferentes unidades da federação utilizaram as redes sociais nesta quinta-feira para prestar solidariedade aos gaúchos e oferecerem recursos materiais e mão-de-obra especializada para atuar no combate aos prejuízos provocados pelo excesso de chuvas no Estado, que já vitimou 21 pessoas e deixou milhares de desabrigados até o momento.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) anunciou o envio de 21 bombeiros especialistas, 4 cães, 6 viaturas e 4 embarcações ao RS. “Além disso, temos aeronaves à disposição do Rio Grande do Sul, caso necessário”, assegurou.

Claudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro, também informou o envio de pilotos, aeronaves e bombeiros para auxiliar no resgate a pessoas ilhadas. “Temos 60 bombeiros prontos para partir assim que recebermos a confirmação das autoridades gaúchas”, disse.

Da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse na quarta-feira que o governador Eduardo Leite (PSDB) “administra uma situação dramática”, e ofereceu o apoio baiano com “profissionais de saúde, medicamentos e uma tropa do nosso corpo de bombeiros”, acrescentando que “os agentes de saúde mobilizados são profissionais com experiência em situações de emergência decorrentes de desastres ambientais”.

O chefe do Executivo catarinense, Jorginho Mello (PL) afirmou que “o povo gaúcho pode contar com a mão amiga de Santa Catarina” e que determinou “o envio de equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de SC para ajudar o estado vizinho”, além do fornecimento de “equipamentos específicos para resgate em deslizamentos”.

Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, disse que determinou o envio de aeronaves e equipes dos bombeiros e da Defesa Civil mineiros.