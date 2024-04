Polícia Federal abre inquérito contra dono da rede social X

A Polícia Federal (PF) vai investigar se o empresário Elon Musk, dono da rede social X, cometeu algum crime ao ameaçar descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e criticar o ministro Alexandre de Moraes.

O procedimento foi aberto por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, depois que o empresário prometeu reativar perfis bloqueados por determinação do STF e deu a entender que poderia encerrar as operações no Brasil por "princípios". A PF vai analisar se as declarações do empresário podem ser enquadradas, por exemplo, como apologia ao crime.

A PF também monitora os desdobramentos do caso. Elon Musk prometeu publicar decisões judiciais que determinaram o bloqueio de perfis no X, alegando que elas promovem censura, mas há determinações em sigilo. Uma eventual divulgação pode ser interpretada como vazamento indevido.

Nesta terça (9), Moraes negou pedido da rede X no Brasil para que a responsabilidade por medidas judiciais recaia sobre a X internacional. Ele afirmou que a postulação "beira a litigância de má-fé". "A empresa requerente busca uma verdadeira cláusula de imunidade jurisdicional, para a qual não há qualquer previsão na ordem jurídica nacional", afirmou o ministro.