Semana será chuvosa no Rio Grande do Sul

Os gaúchos devem conviver com guarda-chuvas, capas e botas a partir desta segunda-feira. A previsão do tempo aponta para chances de chuva durante todos os dias desta segunda semana de abril. O dia começa com muitas nuvens no Rio Grande do Sul e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. Durante a tarde, o tempo abre e o sol aparece em diversos pontos da Metade Oeste e Sul do Estado. Na divisa com Santa Catarina, poderá ocorrer pancadas isoladas de chuva forte à tarde.

A temperatura mínima oscilará ao redor de 16 a 18°C. À tarde esquenta e a temperatura sobe com máximas entre 27 e 29°C. A semana será marcada pela abundante umidade com muitas nuvens e períodos de chuva, sobretudo, em municípios da Metade Norte e Leste.

Em Porto Alegre, a semana começa com variação de nuvens e não se afasta a ocorrência de chuva passageira. Nesta terça (9), o céu fica nublado a encoberto com episódios de garoa e chuva leve. O tempo fica abafado. Na quarta (10), a chuva poderá ser mais persistente e com vento frio de Sul terá impacto na temperatura que oscilará pouco. Há chances de chuva ao longo de toda a semana para os porto-alegrenses, inclusive no sábado.

Não haverá muita amplitude térmica, no entanto. Apesar da previsão de tempo abafado nos dois primeiros dias, com máximas de 27 e 28ºC, nos demais dias as temperaturas devem ficar entre 18 e 23ºC na Capital.

Apesar dos alertas emitidos pela Defesa Civil estadual para o domingo, somente o município de Tucunduva reportou alagamentos pontuais, sem danos mais significativos.