Rafael Fleck, herdeiro político de Mauro Zacher, deixa o PDT

O advogado e pré-candidato a vereador Rafael Fleck deixou o Partido Democrático Trabalhista (PDT) na manhã desta quarta-feira (03). Fleck é herdeiro político do ex-vereador Mauro Zacher, de quem foi chefe de gabinete por cinco mandatos, até o falecimento do parlamentar devido a um mal súbito em uma competição de natação em 2022.

Em nota, Fleck destacou como motivo para a mudança de sigla a sua incompatibilidade com o projeto político desenhado pelos trabalhistas para as eleições municipais deste ano. Assim, após convite pessoal do prefeito Sebastião Melo (MDB), ele assinou sua filiação no MDB.

Fleck concorreu nas últimas eleições, realizadas em 2022, a deputado estadual. Na ocasião, fez 9 mil votos, mas não conseguiu se eleger, ficando como um dos suplentes da bancada do PDT. Durante o governo de José Fortunati, também assumiu a Secretaria de Obras e Viação por cerca de um ano e meio.