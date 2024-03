Ex-presidente silencia, e advogado vê perseguição

O advogado de Jair Bolsonaro (PL) e ex-chefe da Secretaria de Comunicação Fabio Wajngarten afirmou, ontem, que é absurdo o indiciamento do ex-presidente, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, do deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) e de mais 14 pessoas no caso que apura a falsificação de certificados de vacinas de Covid-19.