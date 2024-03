Após compromisso de Lula, governadores devem se reunir dia 26

Conforme adiantou o Jornal do Comércio ainda na quinta-feira (14), os governadores dos estados com maiores dívidas com a União devem se reunir na terça-feira, dia 26 de março, com o governo federal para tratar do tema. O encontro, previsto para acontecer durante a próxima agenda do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Brasília, ocorrerá logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Sila ter se comprometido, durante agenda em Porto Alegre, na sexta-feira, a rever as formas de cobrança da dívida com os ente federados.

O encontro deve reunir os estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. O governo federal prepara um Projeto de Lei (PL) para revisar os acordos com as unidades federativas e a expectativa é de que o mesmo seja apresentado na ocasião.

As negociações ocorreram durante todo o ano de 2023 e voltaram a se intensificar em março. No início do mês, no dia 7, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) viajou a Brasília para se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a fim de apresentar sua proposta: alterar o indexador da dívida de IPCA 4% para uma alíquota fixa de 3% e retirar a correção monetária.

Na semana passada, foi a vez do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), encontrar a Haddad na Esplanada dos Ministérios para tratar do tema. Ambos os governadores haviam debatido o assunto no 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em 1 e 2 de março, na capital gaúcha.