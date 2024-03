Governo federal anuncia mais R$ 344,6 milhões para reconstrução do Vale do Taquari

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o repasse de mais R$ 344,6 milhões para a reconstrução do Vale do Taquari, devastado por enchentes no ano passado, e cidades de outras regiões que também foram atingidas. O mandatário esteve no teatro da Univates, em Lajeado, para realizar o anuncio, ao lado de ministros de Estado, do governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB), do vice Gabriel Souza (MDB) e de prefeitos da região.

"O que aconteceu aqui serve de lição para que a gente compreenda mais fortemente o que está acontecendo com o planeta terra. Estamos vendo excesso de chuva onde antes não tinha, excesso de seca onde antes não tinha, desmatamento onde antes não tinha. Estamos vendo a humanidade se autodestruir", discursou Lula, após prestar solidariedade às famílias que perderam casas e entes queridos.

O recurso do governo federal será destinado a construção de unidades habitacionais, pontes, estradas, vias, limpeza, entre outros.

Confira a lista de recursos destinados a cada município

Arroio do Meio

R$ 55,3 milhões para a reconstrução de 135 casas;

R$ 27 milhões para a construção de 212 unidades habitacionais

Cândido Godoi

R$ 2,46 milhões para a reconstrução de 3 pontes

Caraá

R$ 5,95 milhões para a reconstrução de 10 casas;

R$ 558 mil para a reconstrução de uma ponte

Colinas

R$ 2,21 milhões para a construção de 17 unidades habitacionais no Residencial Pôr do Sol;

R$ 1,01 milhão de reais para restabelecimento viário

Cruzeiro do Sul

R$ 6,5 milhões para a construção de 50 unidades habitacionais

Eldorado do Sul

R$ 8,64 milhões para a construção de 64 unidades habitacionais

Encantado

R$ 23,4 milhões já foram destinados à construção de 180 unidades habitacionais;

R$ 1,63 milhão é destinado ao restabelecimento de passarelas e recuperação de estradas vicinais

Estrela

R$ 13 milhões para a construção de 100 unidades habitacionais

Feliz

R$ 146 mil para a limpeza e a remoção dos entulhos deixados pelas enchentes

Lajeado

O município já recebeu R$ 19,5 milhões para a construção de 150 unidades habitacionais

Agora, recebe mais R$ 8,85 milhões para a reconstrução de 59 casas

Montenegro

R$ 12,48 milhões para a construção de 96 unidades habitacionais

Muçum

R$ 29,76 milhões para a reconstrução de 185 casas

R$ 6,5 milhões para a construção de 50 unidades habitacionais

Novo Hamburgo

R$ 11,9 milhões para a construção de 85 unidades habitacionais no loteamento Moradas Bem-Te-Vi

Riozinho

R$ 550 mil para o restabelecimento de bueiros e pontes;

Roca Sales

R$ 6,5 milhões para a construção de 50 unidades habitacionais

Santa Tereza

R$ 1,65 milhão para restabelecimento viário e de contenções

R$ 260 mil para a construção de 2 unidades habitacionais

São Valentim do Sul

R$ 24,51 milhões para a reconstrução de ponte

Taquari

R$ 2,26 milhões para a recuperação de margens

Venâncio Aires