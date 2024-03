STJ mantém ação movida por Arthur Lira contra Renan Calheiros

Por quatro votos a um, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) determinou a retomada do processo movido pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), contra o senador Renan Calheiros (MDB-AL) por calúnia, injúria e difamação. Com isso, o processo que havia sido extinto pela Justiça do Distrito Federal pelo não cumprimento de datas processuais retornará à primeira instância. A decisão ocorreu em julgamento de recurso movido por Lira.

Calheiros havia se tornado réu em janeiro do último ano, quando uma queixa-crime protocolada por Lira foi aceita na 1ª Vara Criminal de Brasília. O caso envolve publicações feitas no Twitter em outubro de 2022, em que o senador acusava o presidente da Câmara de ter interferido na Polícia Federal em Alagoas para prejudicar o governador do estado, Paulo Dantas (MDB).

À época, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigavam um suposto desvio de R$ 54 milhões por meio de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do estado. Dantas chegou a ser afastado do cargo temporariamente pelo STJ.

O processo movido por Lira foi arquivado dois meses após seu início. De acordo com a magistrada Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, o deputado havia perdido o prazo para pagar as custas processuais. Antes de ser anulada pelo STJ, a decisão havia sido mantida em segunda instância.

Defesa deverá recorrer no STF

Em nota divulgada pelo advogado Luis Henrique Machado, a defesa de Renan Calheiros afirma que deverá recorrer da decisão no Supremo Tribunal Federal (STF). No texto, ele diz acreditar que "a decisão será, oportunamente, impugnada", ressaltando que outros processos do senador de mesma natureza também tramitam nessa instância e que, na avaliação da defesa, "a tendência natural será a remessa deste processo também ao STF".