Governadores querem mudar legislação para enfrentar crime organizado no País

O 10º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) teve a segurança pública como eixo principal. Governadores que compõem o bloco devem propor alterações legislativas ao Congresso Nacional visando combater o crime organizado no País.

Os principais itens que podem ser revistos dizem respeito à liberdade provisória e à progressão de pena. Os chefes de Executivo buscam endurecer medidas contra crimes violentos praticados por pessoas ligadas a facções.

No rol de itens estão a revisão dos requisitos para a concessão de liberdade provisória em audiência de custódia no caso de crimes graves; a regulamentação do acesso às informações de monitoração eletrônica; a inserção de qualificadora no crime de homicídio, quando praticado no âmbito de organização criminosa; alterações quanto ao benefício da saída temporária; e a definição do que constitui fundada suspeita na abordagem policial, garantindo segurança jurídica aos operadores da segurança pública.

"Justifica-se as propostas no sentido de dar maior efetividade às ações e políticas de segurança pública, voltadas ao combate efetivo do crime organizado e afins, com a finalidade de trazer maior segurança à sociedade. Os textos legais propostos serão redigidos e entregues aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado", afirma o Pacto Regional para a Segurança Pública e Enfrentamento ao Crime Organizado, assinado pelos governadores.

Esse processo se iniciou a partir dos governos de São Paulo e Rio de Janeiro - estados que deram origem às maiores organizações criminosas do País, como o paulista Primeiro Comando da Capital (PCC) e o carioca Comando Vermelho (CV). "Começamos um processo de falar da legislação. Hoje, todo crime é comum. Se ele foi feito por alguém de fuzil, de uma facção criminosa, de luta territorial, no Judiciário ele é analisado sob uma lei só. Começamos um debate que acabou felizmente sendo internalizado pelo Cosud de se criar categorias de crimes específicos que não tenham essas análises judiciais iguais aos outros", afirmou Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro.

Segundo ele, 61% da população carcerária do Rio de Janeiro são pessoas ligadas a facções. "Tem 39% com total condição de ser ressocializada. Não que aqueles não tenham, mas é muito mais difícil", continuou Castro.

Uma das sugestões do Cosud é, em casos de crimes violentos praticados por faccionados, a progressão da pena não se inicie a partir de 1/6 (um sexto) do regime cumprido, mas sim a partir de 2/3 (dois terços). "O Brasil enfrenta problemas com organizações criminosas. Facções que têm se infiltrado inclusive na estrutura pública, com ramificação em diversos momentos e oportunidades da vida na sociedade, setor privado, público, isso causa enorme preocuopação", disse o governador gaúcho Eduardo Leite.

Outro ponto é a abordagem policial. "O que estamos pleiteando aqui é que se coloque o respaldo na legislação à abordagem policial, de forma justificada, a percepção policial por questões como comportamento, situação e local — elementos subjetivos que precisam ser entendidos como motivadores que justificam a abordagem policial", propôs o tucano.