Germano Antonio Rigotto (Caxias do Sul, 1949) é formado em Direito e Odontologia pela Ufrgs. Começou a vida política no movimento estudantil. Filiou-se ao MDB em 1975 e foi o vereador mais votado de Caxias em sua primeira eleição, em 1976. Em 1982, conquistou vaga na Assembleia. Reeleito em 1986, atuou na Constituinte Estadual e foi líder do governo Pedro Simon (PMDB, 1987-1990). Elegeu-se deputado federal em 1990, 1994 e 1998. Foi presidente da Comissão de Reforma Tributária e líder do governo FHC na Câmara. Perdeu a eleição para a prefeitura de Caxias em 1996. Em 2002, elegeu-se governador. Quatro anos depois, tentou ser candidato à presidência, mas disputou a reeleição ao Piratini e ficou fora do 2º turno. Integrou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Concorreu ao Senado em 2010, sem sucesso. Em 2018, foi candidato a vice-presidente na chapa de Henrique Meirelles (MDB). Coordenou o plano de governo de Simone Tebet (MDB) na disputa presidencial de 2022. Integrou a transição de Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Hoje, preside o Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários.