Juiz manda submeter Adélio a tratamento psiquiátrico

A Justiça Federal autorizou a transferência de Adélio Bispo de Oliveira, preso por dar uma facada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral de 2018, de Mato Grosso do Sul para Minas Gerais.Adélio é mineiro, mas desde que foi preso está na penitenciária federal de Campo Grande. O juiz Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, da 5.ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, deu 60 dias para a decisão ser cumprida.Adélio foi considerado incapaz de responder pelo atentado por sofrer distúrbios psicológicos. A decisão que autorizou a transferência determina que ele deve receber a assistência necessária para garantir sua integridade psíquica e física.A preferência, segundo o juiz, é para o tratamento ambulatorial. A internação só está autorizada em "hipóteses absolutamente excepcionais" e em unidades especializadas.A decisão considera a resolução aprovada no ano passado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que administra o Poder Judiciário, que estabeleceu diretrizes para o tratamento de pessoas com transtorno mental em investigações e processos judiciais.O pedido da transferência foi feito pela Defensoria Pública da União (DPU).