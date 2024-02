Bancada gaúcha atuará sem disputas ideológicas, prevê Marcon

Um dos principais temas do Congresso Nacional em 2024 será a regulamentação da reforma tributária. Deverá entrar em pauta a definição da divisão dos recursos do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), questão que colocou frente a frente bancadas de Norte e Nordeste e de Sul e Sudeste.

O PT gaúcho já avisou a bancada federal que vai defender os interesses do Rio Grande do Sul nesta disputa, segundo relatou o deputado Dionilso Marcon (PT), novo coordenador da bancada federal gaúcha no Congresso Nacional.

O deputado tem receios em relação ao tema. Em ano eleitoral, não garante que a regulamentação vá sair. Também busca afastar divergências ideológicas que possam comprometer a união de parlamentares do RS e quer ter o "partido da bancada gaúcha".

Tendo origem nos assentamentos do Movimento Sem Terra (MST), disse apoiar a ampliação da irrigação em lavouras gaúchas, mas afirma ser necessária uma política para a produção de alimentos e não apenas de grãos. Também falou sobre a possibilidade de uma extensão das linhas da Trensurb na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Jornal do Comércio - O senhor é o terceiro coordenador da bancada nesse sistema de rodízio. Tem funcionado esse revezamento?

Dionilso Marcon - Sempre foi a prática da bancada federal fazer rodízio. Quem quebrou com isso foi o (deputado Giovani) Cherini (PL). Vai ter rodízio e em fevereiro de 2025 vamos entregar a coordenação, quando vai ser o PL, e o coordenador adjunto deve ser do PDT.

JC - O senhor disse à coluna Repórter Brasília que gostaria de deixar desavenças ideológicas de lado e formar o "partido da bancada gaúcha", em uma união que a bancada do Nordeste, por exemplo, já apresenta. O que se pretende com isso?

Marcon - As tarefas que são pauta da bancada, todos deputados vão ficar sabendo. Eu tenho posições ideológicas pela esquerda, sou (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT). E tem uma turma que é da direita e é (Jair) Bolsonaro (PL), mas dentro da reunião da bancada gaúcha sempre tentamos deixar de lado a questão ideológica. Quando Cherini era coordenador, ficou quatro anos no tempo do Bolsonaro, nós nunca levamos esse debate para dentro da bancada. Eu vou coordenar nessa lógica. O Carlos Gomes (Republicanos) e a Any Ortiz (Cidadania) da mesma forma. Tem que ser um trabalho de Estado, não de ideologia. Espaço para debate político tem nas comissões, no plenário.

JC - Qual sua expectativa em relação à regulamentação da reforma tributária?

Marcon - Tenho um pouco de medo, porque esse ano tem o primeiro semestre. O segundo já começa o período eleitoral. Não sei se vai avançar. Mas precisamos que a reforma tributária seja regulamentada. Teve uma mobilização aqui no Rio Grande do Sul de setores importantes da economia, como as fábricas de veículos, que estiveram em Brasília falando com os deputados. E essa disputa dos impostos com o o Norte e o Nordeste. Todos os gaúchos do PT pediram licença para a bancada, pois iríamos votar pelos interesses do Rio Grande do Sul. Fazendo um debate, discutindo, podemos chegar num senso comum nessas questões.

JC - Essa discussão seria sobre a divisão dos recursos do IBS, que o Senado queria definir a arrecadação dos estados no período de 2024 a 2028 como balizador para distribuir valores, dispositivo que foi retirado pela Câmara. A bancada gaúcha vai ter força de mobilização ante bancadas de outras regiões?

Marcon - Tem um grupo de deputados que puxa essa questão. Se precisar da ajuda do coordenador da bancada gaúcha, vamos estar juntos e debater, discutir.

JC - Tem possibilidade de união com bancadas de outros estados?

Marcon - Tem. Após essa emenda feita pelo Senado, foi articuculado com os estados do Sudeste e do Sul. Tem uma outra questão que é a do fundo constitucional, como tem em outras regiões, nós queremos dar continuidade a esse trabalho também, porque é importante para o Rio Grande do Sul. Não sou louco para rasgar dinheiro. Aonde nós tivermos a oportunidade de debater e discutir para ajudar o nosso Estado, lá vai estar a bancada gaúcha.

JC - Antes, como PEC, eram necessários mais votos para aprovação do que agora, como Projeto de Lei Complementar. E existe uma diferença de peso entre as casas legislativas. Sul e Sudeste têm desvantagem no Senado. Como vai ser esse jogo parlamentar?

Marcon - Não sei, porque ali não é fácil. É a mesma coisa das emendas de bancada. O mesmo volume que tem o Rio Grande do Sul, que é R$ 284 milhões, é o de São Paulo, que é a maior bancada, e o mesmo volume das bancadas que são oito deputados. Ali também tem uma distorção. Aí tu me perguntas: "Mas vão resolver?". Se não foi resolvido até hoje, eu não sei quando vai ser resolvido. São coisas que estão entranhadas e se tem dificuldade de mexer.

JC - Com recorrentes estiagens no Estado, se debate o aumento da irrigação na agricultura e sempre se levanta a possibilidade de alterações em leis federais. O senhor conhece o meio agrícola e já citou, inclusive, que não só para grãos falta água, mas também para as pessoas. Como se pode resolver essa crise hídrica tanto para a população quanto para a produção primária, que impacta muito na economia gaúcha?

Marcon - Nessa questão da irrigação, muitos partem para um debate mais ideológico. Porque têm dois pensamentos, um que tu podes produzir e avançar preservando o meio ambiente, e outro que já vai e ataca o meio ambiente. Antes das leis, precisamos ter uma política, um acompanhamento técnico para essa questão da irrigação. Qual é a prioridade que eu quero ter para a irrigação? Produzir mais soja? É bom, é positivo. Ou é para produzir alimento? Porque nós estamos em uma crise de produção de alimentos no Rio Grande do Sul e no Brasil como nunca visto. Porque faltou política ultimamente e o agricultor foi para a soja. Precisamos, sem desmerecer ninguém, fazer um debate sobre a questão da produção de comida. Temos arroz vindo de outros países, que aqui não tem que chegue. Feijão vai faltar também. Aipim, mandioca, batata, abóbora, moranga, frutas… muitas lavouras de frutas estão sendo arrancadas para plantar soja. Precisamos avançar na irrigação, ter lei para isso. Ter uma política de irrigação: para que queremos irrigação e para quem? Temos que olhar também para os mais sofridos, que é a agricultura familiar. Ninguém é contra a irrigação, só que tem lógicas de irrigação. Um exemplo no Estado: o governador (Eduardo Leite, PSDB) tem que olhar com carinho a assistência técnica, que é a Emater, que, da forma que está sendo tocada, a Emater não é para muitos anos.

JC - Por quê?

Marcon - Não tem política para a Emater. Muitos técnicos da Emater vão trabalhando porque tem um carinho, um amor muito grande pela Emater e pela agricultura.

JC - A Emater tem um papel técnico importante...

Marcon - Muito, muito, muito, principalmente para agricultura familiar, para os assentamentos. É um acompanhamento técnico que está lá junto com o agricultor. E essa questão da produção de comida me chama muito a atenção. Eu estava na feira ecológica da agricultura familiar em Passo Fundo. Tem seis ou sete agricultores. Uma época eram 20. E aqueles que estão lá, dizem "Não sei até quando vamos". É uma mão-de-obra idosa no meio rural. A juventude não fica.

JC - Outra pauta que o senhor disse que pretende avançar é a possível ampliação da Trensurb. Para quais cidades as linhas poderiam ser expandidas?

Marcon - Então, tem pessoas que tocam essa ideia por tudo que é canto. Em Porto Alegre, para levar para a Azenha, ou levar para quem vai para Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí. O Vale dos Sinos querendo ampliar. Ideias têm. Temos que articular e ver o que é possível. Primeiro, tirar da lista da privatização. Mesmo que o governo diga que não vai privatizar - e eu acho que não vai - ainda está na lista da privatização. Sabemos que é um investimento de médio a longo prazo. Mas temos que ter política de transporte em Porto Alegre e na Região Metropolitana, que passa pela Trensurb.

JC - Como será o trabalho de interlocução entre a bancada gaúcha e o governo federal, já que o senhor tem proximidade com o Palácio do Planalto e os ministérios?

Marcon - Eu tenho uma metodologia. Como venho do MST e, ainda quando eu era acampado, sempre um um cara de tentar resolver os problemas, nunca fui de enrolar. Sempre joguei claro. Sempre fiz parte das equipes de negociação. Quando tem que radicalizar, a gente radicaliza. Quando tem que conversar, a gente conversa. E quando tem que acertar um ponto de consenso, fazemos também. Sempre tive isso dentro dos governos que eram nossos, seja no tempo do Lula, nos outros mandatos, da Dilma (Rousseff, PT), agora, dentro do governo do Estado. Quando a demanda chegar à bancada gaúcha, vou ser quem levará para dentro do governo.

JC - O governo federal vive uma crise após fala do presidente Lula em relação a Israel. Como está sendo a repercussão no Congresso?

Marcon - Tem aqueles que defendem a opinião do Lula, tem aqueles que defendem a opinião contra o Lula. Percebi que depois que o Lula fez essa fala na imprensa, o mundo começou a se acordar. Inclusive, o secretário dos Estados Unidos (Antony Blinken) procurou o governo federal para conversar essa semana. Não podemos deixar o massacre que está acontecendo. Na minha opinião, Israel quer terminar com a Faixa de Gaza. Uma boa parte da população foi morta, outra escapou e outra está tentando resistir. Mas há uma análise feita de que eles querem terminar com a Faixa de Gaza e com os palestinos.

JC - Agora há esse pedido de impeachment que está para ser protocolado, como avalia a situação?

Marcon - Era para ter pedido impeachment do Bolsonaro quando deixou 700 mil brasileiros morrerem por não querer a vacina do coronavírus. Já foi um vexame essas assinaturas. Eu não vejo nenhum motivo para fazer um impeachment do presidente Lula. Não vai avançar.

JC - Parlamentares vivem a expectativa em relação à reoneração da folha. Quando pode voltar para o Congresso?

Marcon - Quando o nosso Congresso começa a funcionar valendo, isso virá para o Congresso. Mas precisamos que a questão da folha não fique só no lucro das empresas, mas que venha no bolso do trabalhador. Porque dizem que a Previdência está quebrada, mas as 17 linhas de empresariado que foram beneficiadas não pagam tudo aquilo que deveriam pagar para a Previdência. Não se aumenta o salário, nem se melhora o trabalho. Precisamos discutir melhor essa questão.

JC - O governo fechou 2023 com um rombo de R$ 230 bilhões nas contas. É preocupante?

Marcon - Preocupante é. Mas não temos que olhar para o déficit zero. Precisamos olhar que o povo precisa comer, precisa viver. Como diz o Lula, temos que olhar se o pobre está no orçamento. Como é que se trabalha déficit zero em um País tão grande como o nosso, de tanta necessidade social? Acho que tem que chegar perto das contas, mas tem que olhar para a população.

JC - Após deixar o Planalto, Bolsonaro já foi chamado oito vezes a depor na Polícia Federal. Agora sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. O que acredita que vai acontecer?

Marcon - Acho que a Justiça, meio atrasada, está fazendo justiça. É isso que tem que ser feito. Tudo aquilo que estourou na mídia é uma vergonha, quero dizer como cidadão brasileiro. Espero que se faça justiça.

JC - Acredita que o que ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023 foi uma tentativa de golpe de Estado?

Marcon - Essa questão do dia 8 de janeiro é decorrente de várias tentativas de ações que eles fizeram. Aquela reunião que vazou na imprensa que o presidente diz para o ministro "isso aqui vamos conversar nós dois sozinhos", e eles mesmos diziam "nós já vamos perder as eleições, e temos que tomar uma decisão". Então dia 8 foi decorrente de todas as iniciativas que eles tomaram. Nessa semana foram condenados mais 30. Eles estão sendo condenados pela Lei de Terrorismo feita e aprovada pela direita dentro da Câmara Federal, na época que o Bolsonaro era presidente, para pegar os movimentos populares, os sindicatos e a esquerda. Eles estão sendo condenados pelo próprio veneno.