Novo anuncia apoio a pedido de impeachment de Lula por comparar ação de Israel a Holocausto

Pedido de impeachment de Lula tem troca de farpas entre Gleisi e Zambelli

Ainda não há previsão de o documento ser protocolado na Câmara. Além do Novo, são signatários do pedido deputados de PL, Podemos, PP, PRD, PSD, Republicanos, União Brasil, Cidadania, PSDB e MDB.A declaração do presidente ocorreu durante entrevista coletiva em Adis Abeba, capital da Etiópia. "O que está acontecendo em Gaza não aconteceu em nenhum outro momento histórico, só quando Hitler resolveu matar os judeus", disse Lula, que também criticou Israel ao afirmar que Tel-Aviv não obedece a nenhuma decisão da ONU e afirmou que defende a criação de um Estado palestino. O presidente afirmou ainda que o conflito "não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um Exército altamente preparado e mulheres e crianças", afirmou. "Não é uma guerra, é um genocídio."Já no domingo, deputados bolsonaristas repudiaram a fala e começaram a recolher assinaturas para apresentar o pedido de impeachment., que na manhã desta terça-feira já eram 114. Os parlamentares dizem que a afirmação de Lula é "injustificável, leviana e absurda" e citam um trecho da lei que fundamenta os crimes de responsabilidade para justificar o pedido. O texto diz que é crime "cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade".O grupo parlamentar Brasil-Israel, do Senado, condenou e classificou como "tendenciosa e desonesta" o pronunciamento de Lula. Também condenaram a fala o presidente de Israel, Binyamin Netanyahu, e entidades judaicas no Brasil, como a Confederação Israelita do Brasil (Conib)."As declarações absurdas de Lula, relativizando o Holocausto e insultando o povo judeu, são o epílogo de uma política externa desastrosa, puramente ideológica, alinhada a ditaduras e grupos terroristas, e cuja continuidade é uma ameaça iminente à posição do Brasil perante a comunidade internacional.Um presidente da República não deve apoiar assassinos, terroristas e ditaduras, e tampouco ser hostil com nações amigas. Tem a obrigação de seguir regras de comportamento à altura de seu cargo, e não pode proferir absurdos e tolices que exponham a nação ao constrangimento.Tais atitudes configuram crime de responsabilidade, conforme a Lei do Impeachment, que define como infração "cometer ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade", além de "proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo".