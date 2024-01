Paulo Pimenta é jornalista e técnico agrícola formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Foi o deputado federal mais votado do PT do Rio Grande do Sul nas últimas quatro eleições para a Câmara Federal. Iniciou sua trajetória no movimento estudantil. Em 1985, Pimenta assumiu a presidência do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFSM e, no ano seguinte, foi vice-presidente da União Estadual de Estudantes (UEE) do Rio Grande do Sul. Foi eleito vereador em Santa Maria em 1988 e reeleito em 1992. Chegou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1998. Vice-prefeito de Santa Maria de 2001 a 2002, Pimenta foi eleito deputado federal em sua primeira disputa para a Câmara dos Deputados. Em seguida, foi reeleito em 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. No governo de Dilma Rousseff (PT), entre 2012 e 2013, foi presidente da Comissão Mista de Orçamento, a mais importante do Congresso Nacional. Na Câmara dos Deputados, Pimenta também foi presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Tráfico de Armas; relator da CPI da Violência Urbana no Brasil; presidente da Comissão de Legislação Participativa; e coordenador da bancada gaúcha do Congresso Nacional. Já no seu sexto mandato na Câmara dos Deputados, Pimenta se licenciou do cargo para ser nomeado ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República, durante o terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).