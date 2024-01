Recursos são repassados do Judiciário ao setor de saúde estadual

O Ato de Assinatura de Portarias para a aplicação de parte dos recursos repassados pelo Poder Judiciário ao Executivo, contidos no Termo de Cooperação nº 271/2023, no qual foram destinados, em dezembro do ano passado, R$ 154 milhões aos hospitais gaúchos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Durante o evento realizado nesta segunda-feira (22), no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), foram anunciados os Hospitais e Instituições de Saúde que receberão recursos para o incremento de serviços nas áreas de escoliose pediátrica, feridas crônicas e reabilitação auditiva. As informações são do governo do estado.

Feridas Crônicas



O repasse, no valor de R$ 7 milhões, visa a implementação de ambulatórios para o cuidado de feridas crônicas que possam permitir o acompanhamento adequado, integral e oportuno à população. Estes ambulatórios se somarão à Associação Cristã de Deficientes Físicos (ACD) de Passo Fundo. Foram escolhidos o Hospital Santa Cruz, de Santa Cruz do Sul, o Hospital de Parobé e a Santa Casa do Rio Grande.



Escoliose Pediátrica



O repasse total será de R$ 6 milhões e os Hospitais elegíveis são a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e o Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo.



Reabilitação Auditiva



Repasse total de R$ 20 milhões para serem revertidos em 12 mil aparelhos auditivos para seis mil pacientes. As Instituições de Saúde elegíveis são as seguintes:



FUNDEF

Proadi Clínica da Audição

Centro Auditivo Proaudi

Hospital Universitário de Santa Maria

Centro Especializado em Reabilitação CER II FUMSSAR

Centro Especializado em Reabilitação CER III HOSPITAL SANTO ANTONIO

Centro Especializado em Reabilitação CER II SMS ENCANTADO

Centro Especializado em Reabilitação CER II SMS SÃO BORJA

Centro Especializado em Reabilitação CER II APAE TRÊS DE MAIO

Centro Especializado em Reabilitação CER III SMS OSÓRIO

Centro Especializado em Reabilitação CER III ACADEF

Centro Especializado em Reabilitação CER IV SMS NOVO HAMBURGO

Centro Especializado em Reabilitação CER IV ACD PASSO FUNDO

Centro Especializado em Reabilitação CER II HOSPITAL SANTA ANA

Othos Clínica

Centro Especializado em Reabilitação CER II CLÍNICA CLÉLIA MANFRO

Centro Especializado em Reabilitação CER II SMS ALEGRETE

Cerimônia

A Presidente do TJRS, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, celebrou a celeridade com que parte dos valores destinados ao final do ano passado foram repassados e firmados os convênios pela Secretaria da Saúde. Também destacou a importância de soluções conjuntas para problemas do Estado, bem como o papel do Poder Judiciário: “Seguimos juntos, prosseguimos na caminhada, que é longa, sempre solidários à população a qual servimos, parceiros de todas as iniciativas que visem ao interesse público e que contribuam para uma sociedade mais justa”.