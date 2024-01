Zanchin apresenta balanço de gestão na presidência do Parlamento gaúcho

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado estadual Vilmar Zanchin (MDB), apresenta na manhã desta terça-feira (23) um balanço de sua gestão à frente do Parlamento gaúcho. O encontro acontece a partir das 10h, no salão Júlio de Castilhos, na sede do Poder Legislativo. Antes, Zanchin conduzirá um café da manhã em que colunistas políticos e representantes de jornais e rádios do Rio Grande do Sul foram convidados. O deputado está se despedindo da presidência do Parlamento, após um ano. A presidência é revezada em um esquema de rodízio já tradicional na Assembleia, onde as quatro maiores bancadas comandam o Legislativo durante um ano cada. A partir do próximo dia 31, quarta-feira da próxima semana, quem assume o comando da Assembleia Legislativa é o deputado Adolfo Brito, da bancada do PP.