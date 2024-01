Ingresso no Executivo não garante apoio na Assembleia

O ingresso do presidente do Republicanos no governo Eduardo Leite (PSDB) em novembro de 2023, quando Carlos Gomes assumiu a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, não garantiu apoio integral da bancada do partido na Assembleia Legislativa à gestão tucana.

Apesar do governador passar a contar com o dirigente atuando no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), a legenda ainda conta com dois parlamentares que se declaram independentes, enquanto outros três apoiam o Executivo.

"Quando foi para tomar a decisão para apoiar o governo Leite, não foi por unanimidade, foi por maioria. Dos cinco deputados, três optaram por manifestar apoio ao governo, e dois disseram 'olha, eu prefiro seguir a minha linha de independência', que foram os deputados Gustavo Victorino e Capitão Martim", afirma Gomes. Victorino foi o deputado estadual mais votado no RS em 2022.

Também era filiado em 2022 ao Republicanos o deputado federal mais votado do Estado, Luciano Zucco, que recentemente trocou a sigla pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Gomes, a saída de Zucco foi consensual e ainda houve "permuta" de parlamentares: o gaúcho saiu e o mineiro Samuel Viana, ex-PL, entrou.