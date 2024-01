Apenas dois vereadores não pretendem concorrer

A atual composição da Câmara Municipal pretende se manter atuante para os próximos quatro anos, com apenas dois vereadores sinalizando que não pretendem concorrer à reeleição: João Bosco Vaz (PDT) e Engenheiro Comassetto (PT). Ambos afirmaram acreditar na necessidade de renovação do Legislativo.

"Estou completando duas décadas de atuação no Legislativo Municipal. Ao reconhecer, neste período que se avizinha, a importância da renovação política e geracional, considerando os acúmulos das lutas sociais que elegeu a bancada negra em Porto Alegre em 2020 e em diversas cidades do nosso País, manifesto meu apoio à candidatura do coordenador político do nosso mandato, Brunno Mattos", disse Comassetto.

"Acredito que sua dedicação, visão e comprometimento com as lutas comunitárias e da nossa Capital são essenciais para conduzir nossa missão de servir à sociedade de maneira dinâmica e eficiente", explicou o petista, que integra a Mesa Diretora da Casa neste ano.

Já o pedetista alegou que a decisão foi tomada em família. "Estou no meu sétimo mandato, já dei minha contribuição. É preciso renovar a Câmara, dar espaço para novas lideranças. A política é muito desgastante para quem se dedica a ela. Não dá para se dedicar só perto da eleição. Eu, neste tempo todo, tirei 15 dias do mês para visitar meus grupos de apoio. Quero viver mais, sem compromissos", disse João Bosco Vaz à reportagem. Ambos, portanto, se despedem do Legislativo no fim do ano.