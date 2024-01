'Enem dos Concursos' pode ocorrer a cada dois anos

A ministra da Gestão, Esther Dweck, afirmou ontem que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi a inspiração para o governo lançar o concurso unificado, que trará 6,6 mil vagas para 21 órgãos diferentes. A expectativa é de que haja entre dois e três milhões de inscrições. De acordo com a ministra, a intenção do governo federal é realizá-lo a cada dois anos.

"Esse concurso é uma das maiores inovações de se pensar o Estado brasileiro e faz parte da nossa lógica de transformação. (...) Toda inovação gera dúvidas, depois que as pessoas conhecerem os detalhes, nossa ideia é que se torne algo permanente, provavelmente não anualmente, mas algo como bianual", disse a ministra.

O modelo de prova unificada atende à necessidade de reposição do quadro de servidores, muito desfalcado em algumas carreiras, e diminui o custo das provas para o governo.

A Gestão destacou que, nos últimos seis anos, o governo federal perdeu 73 mil servidores. Dweck ainda explicou que a partir hoje a pasta iniciará uma série de lives para esclarecer dúvidas.

Dweck destacou que a PEC da Transição, aprovada em 2022, foi fundamental para permitir a realização dos concursos, pois não havia recursos para a reposição.

O edital do "Enem dos concursos" trará, entre outras informações, os conteúdos das provas e os critérios de classificação e desclassificação. As provas serão aplicadas simultaneamente em 220 cidades, em todos estados. As inscrições serão do dia 19 de janeiro até 9 de fevereiro e a realização da prova será no dia 5 de maio em dois turnos, manhã e tarde. Os resultados finais serão anunciados em 30 de julho. A taxa de inscrição varia de R$ 60,00 a R$ 90,00.