O cadastramento biométrico nas eleições 2024:

 É obrigatório para votar em 2024? Não;

 Onde realizar o agendamento? No portal do TRE-RS ou diretamente em qualquer zona eleitoral do Estado;

 Até quando pode-se realizar o cadastramento? 8 de maio;

 Onde conferir se já realizei o cadastramento? Portal JE Digital;

 Quais são os documentos necessários? Documento de identidade oficial com foto, comprovante de domicílio residencial dos últimos três meses, e para homens no ano em que completam 19 anos, comprovante de quitação do serviço militar. Não é necessária apresentação de título de eleitor.