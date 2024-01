Caff terá iluminação nas cores da bandeira trans em janeiro

O Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) estará iluminado pelas cores da bandeira trans durante os dias 6 e 29 de janeiro. Promovida pela Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a iniciativa busca divulgar o mês da Visibilidade Trans, reconhecendo a importância de políticas públicas para a garantia dos direitos humanos.

A data é o momento em que a atenção é lançada para a reflexão sobre a proteção social da população transexual e travesti. O objetivo é sensibilizar a sociedade por mais conhecimento e reconhecimento das identidades de gênero, com o intuito de combater os estigmas e a violência sofridos por esta população.

LEIA TAMBÉM: Caff recebe iluminação lilás para o Mês da Visibilidade Trans

Para o titular da pasta, Fabricio Peruchin, a iniciativa demonstra o comprometimento da Secretaria com a pauta: "É um momento de atuação para evidenciarmos a data e, com isso, buscarmos capacitarmos nossa sociedade, além de sempre pensarmos em políticas que colaborem nesse processo", afirma, segundo divulgado por assessoria de imprensa.

Já o diretor-adjunto do Departamento de Diversidade e Inclusão da secretaria, Daniel Morethson, considera que a iluminação do Caff é muito simbólica para a comunidade trans. "Essa ação é muito importante, é um momento em que uma das principais sedes do governo do Estado veste as cores da bandeira trans. Isso mostra o compromisso e atenção que temos para desenvolvermos políticas públicas eficientes", comenta, em nota.