Programa Minha Casa Minha Vida recebe 32 mil cadastros em Porto Alegre

Com 32.156 pessoas cadastradas em seu site, o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de Porto Alegre encerrou as inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) em Porto Alegre. Desse número, 23.760 foram novos cadastros e 8.396 atualizações. Das 17 regiões do Orçamento Participativo, a Restinga foi a região com o maior número de cadastros, contabilizando 4.162. Segue-se a ela a Região Norte, com 4.123 e o Partenon, que soma 4.017.

Conforme divulgado em Portaria publicada pela prefeitura da Capital no mês de novembro, foram contempladas 1.212 unidades habitacionais pelo programa, localizadas em nove áreas de Porto Alegre. Os locais que estão adequados às novas exigências do programa são: Dona Zaida, Jacuí e Banco da Província, projetos que atenderão o assentamento das famílias da avenida Tronco e contemplam 356 unidades habitacionais. Também os residenciais Mutualidade, Mulheres Guerreiras (Eduardo Prado), Ildo Meneghetti, São Miguel (Intendente Azevedo), Sotero dos Reis e Bento Gonçalves, que ao todo irão somar 856 moradias.

Empresas interessadas podem enviar documentação até 8 de janeiro

edital de chamamento público para empresas interessadas na construção de unidades habitacionais prevê o encaminhamento da documentação exigida na próxima segunda-feira (8), em PDF, para o e-mail Publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), oprevê o encaminhamento da documentação exigida na próxima segunda-feira (8), em PDF, para o e-mail [email protected] . O resultado definitivo das empresas selecionadas pelo Demhab será no dia 29 de janeiro.

A partir do encerramento do cadastro, o Demhab começa o processo de seleção das famílias, que serão escolhidas após avaliações de servidores do Departamento. Terão prioridade, seguindo os requisitos do Minha Casa, Minha Vida, famílias que tenham a mulher como responsável pela unidade familiar; pessoas com deficiência, incluindo transtorno do espectro autista; pessoas idosas; crianças ou adolescentes, preferencialmente até 14 anos; famílias em situação de risco e vulnerabilidade; em situação de emergência ou calamidade; em deslocamento involuntário em razão de obras públicas federais; pessoas em situação de rua; vítima de violência.

Confira o número de cadastros por região