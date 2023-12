RS pede à União que não reajuste tarifa de pedágios em rodovias da Zona Sul

adiantou o Jornal do Comércio 28,94%, elevando o valor da tarifa nas praças para R$ 19,60, e está previsto para começar a vigorar em 1º de janeiro de 2024. O governo do Rio Grande do Sul solicitou à União que seja avaliada alternativa para que não ocorra o reajuste da tarifa de pedágio do complexo rodoviário denominado Polo de Concessão Rodoviária Pelotas, que engloba trechos da BR-116 e da BR-392. Como, o acréscimo estipulado será da ordem de, e está previsto para começar a vigorar em 1º de janeiro de 2024.

Em ofício encaminhado nesta sexta-feira (29) pelo governador em exercício, Gabriel Souza (MDB), ao Ministério dos Transportes e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o Estado manifesta preocupação com os efeitos do expressivo reajuste da tarifa. O aumento tem como principais causas o represamento de reajustes devidos em anos anteriores e o impacto da metodologia de cálculo da tarifa, proveniente de um contrato obsoleto.



“O impacto do aumento em quase 30% na tarifa será muito grande ao usuário, assimétrico com a qualidade das rodovias e negativo ao Estado, já que são vias logísticas importantes do Rio Grande do Sul”, ressaltou o governador em exercício. "Temos que ter tarifas em proporção à qualidade das rodovias, o que claramente não se verifica nesse caso", criticou Souza, através de áudio.

No ofício, o Estado pede que seja avaliada pelo Ministério dos Transportes a possibilidade de as partes convencionarem a extensão do prazo da concessão como alternativa ao reajuste da Tarifa Básica de Pedágio.



O governador em exercício também telefonou ao ministro do Transportes, Renan Filho (MDB), para falar sobre o tema e nos próximos dias deverá ocorrer uma audiência em Brasília para tratar do assunto. De acordo com Souza, o ministro se mostrou favorável ao pleito para evitar uma majoração da tarifa.

Porém, não tem a expectativa de uma solução alternativa até o dia 1º de janeiro de 2024, quando se inicia a prática do novo valor de pedágio. Ressaltou que irá intensificar as conversas com a ANTT a partir de janeiro e que solicitou audiência no Ministério dos Transportes.